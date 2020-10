Préservons la Méditerranée avec SOS GRAND BLEU

Préserver la Méditerranée : c’est la mission de l’association SOS GRAND BLEU

Depuis 30 ans, elle développe et encourage toutes les actions visant à protéger la faune et la flore de Méditerranée, notamment les espèces menacées par le développement des activités humaines.

Pour mieux protéger la mer et son écosystème, SOS GRAND BLEU mise aussi sur la sensibilisation des plus jeunes via des sorties en mer. Une idée à retenir pour les mois à venir !

SOS GRAND BLEU a déjà obtenu des résultats très concrets grâce à la solidarité et des actions en justice au niveau national et européenn comme

– l’interdiction totale des filets dérivants au niveau de l’Union Européenne

– l’interdiction de la pêche à la thonaille

– l’empêchement de quatre projets de delphinariums

– la contribution à la création d’un sanctuaire international pour les mammifères marins en Méditerranée (Sanctuaire Pelagos)

– la participation à sa gestion.

On prend le large avec Murielle Oriol, responsable de l’association.