Le Conseil National en plein accord avec les nouvelles mesures prises à Monaco

Dans un communiqué, le Président et les élus du Conseil National confirme les mesures prises par le gouvernement Princier : la mise en place d’un couvre-feu assorti de mesures de renforcement de gestes barrières comme le port du masque obligatoire, mais aussi d’exceptions notamment pour nos restaurants, nos casinos et nos salles de spectacle, constituent pour les élus du Conseil National la solution la mieux adaptée à la situation singulière de notre pays, dans ce contexte général de forte seconde vague en Europe.

Le Président Stéphane Valeri s’est entretenu à plusieurs reprises avec le Prince Souverain durant la semaine, ainsi qu’avec le Ministre d’Etat, avant et après la réunion du comité mixte de suivi Gouvernement-Conseil National qui s’est déroulée jeudi 29 octobre dernier et qui a permis d’échanger sur l’ensemble des mesures à prendre. Cette importante réunion avait été préparée en visioconférence avec les élus membres de la délégation.

Ces échanges réguliers renforcent l’unité des institutions qui est plus que jamais indispensable face à cette crise, sous l’autorité du Prince.

Concernant la mise en place de tests alternatifs, demandé depuis plusieurs semaines par les élus, et qui était bloquée par des aspects bureaucratiques, le Conseil National salue la décision du Ministre d’Etat de donner suite à notre demande insistante d’autoriser l’utilisation de tests antigéniques par les médecins, les pharmaciens ou les infirmiers, qui vont permettre dans les tous prochains jours de faciliter le dépistage avec des résultats immédiats et donc de limiter plus efficacement la propagation du virus.

Il s’agit de continuer de faire coexister lutte contre l’épidémie avec activité économique soutenue. Les élus ont donc indiqué en Comité Mixte leur satisfaction devant le maintien de l’ouverture des commerces, et notamment sur le fait que les restaurants et casinos bénéficient d’une dérogation au-delà de 20h pour leurs clients.

Pour Stéphane Valeri : « il est important de poursuivre une vie à peu près normale, tout en respectant les gestes barrières, et les consignes sanitaires avec le port du masque désormais généralisé. Il faut continuer de faire preuve de responsabilité collective. Ce n’est que tous ensemble que nous surmonterons cette période éprouvante. »

Les statistiques épidémiques en Principauté, ainsi que notre organisation tant médicale qu’hospitalière, nous permettent d’être mieux armés et donc de nous démarquer d’autres pays. Il fallait à la fois renforcer les mesures contre la propagation du virus tout en préservant autant que possible l’activité économique. C’est un objectif commun entre le Gouvernement et l’Assemblée.