Une femme à la tête de l’Académie Rainier III

Dans le Press Club ce matin, le portrait du nouveau directeur de l’Académie Rainier III à Monaco. “Monaco une évidence”, annonce en gras et en lettres capitales Monaco Hebdo. Le magazine nous présente Jade Sapolin, arrivée en principauté en septembre dernier pour prendre la tête de l’Académie de Théâtre et de Musique Rainier III. En bientôt 100 ans d’histoire, c’est la première fois que l’établissement d’enseignement musical est dirigé par une femme. Et évidemment, elle n’a pas été choisie au hasard.