L’huile de coco : un produit caméléon

L’huile de coco.

Vous avez peut-être l’habitude de vous en servir lors de la préparation de vos mets!

Et pourtant : l’huile de coco est un vrai produit caméléon. Sa polyvalence lui permet d’être votre allié de la cuisine jusqu’à la salle de bain !

Pour nous éclairer sur les différentes façons de l’utiliser, Julie Dumoulin ! Une jeune azuréenne expatriée à Bali.

Professeure de Yoga, elle a monté l’application dédiée au bien-être « HAPPYNGOOD »

Pendant 2 minutes, elle vous permet de faire le plein de bons conseils et d’astuces pour se rapprocher du bien-être le plus naturellement possible.

C’est parti !

120 secondes rien que pour vous 🙂

