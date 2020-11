« Moi(s) sans tabac » à Monaco : mobilisation générale des professionnels de la santé

Pour la cinquième année consécutive, la Principauté de Monaco s’associe et relaye la campagne Moi(s) sans Tabac. Il s’agit d’un défi collectif, de prévention de proximité qui consiste à inciter et accompagner tous les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac. Elle s’appuie sur l’esprit d’équipe et le soutien des non-fumeurs qui encouragent les fumeurs dans leur sevrage.

Tous les fumeurs ont été invités à arrêter de fumer, dimanche 1er Novembre, et ce pendant un mois. Car, au-delà de 28 jours, les signes désagréables du sevrage sont considérablement réduits, multipliant par 5 les chances de succès.

Un tel dispositif nécessite une importante mobilisation de tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs- kinésithérapeutes, infirmiers, ostéopathes, psychologues, etc.

Le docteur Mouhssine, chef de service adjoint en pneumologie au Centre Hospitalier Princesse Grace, était « Le Guest » de ce mardi 3 novembre 2020 sur Radio Monaco. Son interview est disponible en replay ci-dessous :