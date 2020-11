Premier vote pour la Génération Z aux Etats-Unis

Cette génération n’a pas connu de monde sans internet. Par rapport aux autres générations ils sont plus instruits car ils sont plus nombreux à être inscrits à l’université.

Cette génération semble globalement assez engagée : ils le sont notamment sur le plan de la sauvegarde de la Planète et se mobilisent pour le vote, on l’a vu en 2018 pour les élections au Congrès.