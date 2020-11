Voici le S.O.S des pro du fitness

participe au lien social et contribue directement à la bonne santé des personnes”

La plupart des coachs, explique le syndicat, sont rémunérés uniquement par les prestations qu’ils fournissent en extérieur, et ne peuvent pas les transférer à domicile, d’autant que ce genre de pratique serait “ une aberration ” sur le plan sanitaire. Même incompréhension à la tête des salles de fitness. Au Monte-Carlo Gym par exemple, Hervé Adonto affirme que ses abonnés sont “ abasourdis ” par la fermeture et il évoque une catastrophe économique ». Il lest pourtant formel: depuis juin aucun de ses clients n’a été déclaré positif au Covid19. “ Tous n’ont qu’une seule perspective , conclut Monaco-Matin , celle de retrouver vite le monde d’avant”.