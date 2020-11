Cellule avec vue, la prison de Monaco entre légende et réalité

Dans le Press Club ce jeudi, on visite un lieu dont il vaut mieux se tenir à l’écart, mais qui suscite bien des fantasmes.

“La prison de Monaco est-elle vraiment une prison de luxe avec vue sur mer ?”, voilà la question à laquelle l’Observateur de Monaco décide de répondre ce mois-ci, et cela à l’occasion de la visite effectuée récemment par les élus du Conseil National au sein de la Maison d’arrêt de la Principauté. Elle est située dans d’anciennes fortifications, sous les Jardins Saint-Martin, en contrebas du Musée océanographique – autant dire au plus près de la Méditerranée. On est pourtant “très loin du cliché d’une prison 5 étoiles”, selon Stéphane Valéri. Après avoir fait le tour du propriétaire, le président du Conseil National décrit même un endroit très peu lumineux, et constate un manque d’espaces communs, notamment pour que les détenus puissent pratiquer une activité physique. Et pourtant, la vue sur mer existe bel et bien…