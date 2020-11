Les livres pour enfants avec « des mots dans une valise « 

Des mots dans une valise !

C’est une maison d’édition sous forme d’association fondée il y a un an et demi par l’azuréenne Ghislaine Gioanni.

A la clef : des livres à destination des plus jeunes !

Ghislaine Gianni les a imaginés à la fois ludiques et pédagiques. Les enfants peuvent y découvrir les gestes barrières, les écogestes aussi pour préserver notre planète, couplés à du coloriage ou encore de l’écriture.

C’est le cas notamment de Petites actions essentielles avec une version histoires et coloriages et une autre version écriture et coloriages.

Des mots dans une valise a aussi publié Raphaël et les chats en 2019, le Grand prix de Toutouville en mars passé et bientôt une nouvelle publication : Jazz le chien, un livre imaginé par la fille de Ghislaine Gioanni.

A noter que tous ces livres pour enfants sont aussi édités en anglais et en italien. Ils seront bientôt disponibles en audio-livres !

Pour découvrir « Des mots dans une valise » c’est juste ICI