Aux « Sportel Awards », Fabien Barel nous parle de cette saison particulière et de ses nouveaux projets

La 31ème cérémonie des Sportel Awards s’est tenue le mardi 27 octobre en Principauté. Parmi les nombreuses personnalités invitées, on retrouvait notamment Fabien Barel, pilote Français spécialiste du VTT et plus particulièrement de la descente. Il a remporté trois titres de champion du monde dans cette discipline au cours de sa carrière. Au cours de cet entretien, il revient sur cette saison particulière et sur ses nouveaux projets.