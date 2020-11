Fête Nationale à Monaco : des festivités annulées ou très réduites à cause de la pandémie

Le Palais Princier a publié, ce vendredi 6 novembre, un communiqué de presse faisant état d’importantes modifications dans le programme de la Fête Nationale. Afin de prendre en compte les règles sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, S.A.S. le Prince Albert II a souhaité, en effet, que les célébrations et festivités soient aménagées, cette année. Voici le communiqué dans son intégralité :

« Afin de limiter au maximum les déplacements, seules les personnes résidant en Principauté et dans sa région proche ont été invitées. Les corps diplomatique et consulaire seront représentés par le doyen et le vice- doyen du corps diplomatique en Principauté, le président de l’association des consuls honoraires de Monaco, et les ambassadeurs de Monaco non-résidents. La réception des corps diplomatique et consulaire est annulée, de même que le spectacle pyro-mélodique au Port Hercule.

Les cérémonies de remise des médailles du Travail et des médailles d’Honneur par S.E. M. le Ministre d’Etat sont également annulées. Les récipiendaires recevront leur médaille accompagnée d’un courrier soit à leur domicile soit dans leur entreprise.

Concernant les ainés monégasques, les colis qui leur sont habituellement remis au Foyer Rainier III seront cette année directement livrés à leur domicile. Toutes les cérémonies de remise de distinctions par S.A.S. le Prince se dérouleront dans la cour d’Honneur sans réception à l’issue. Les médailles seront remises individuellement, le port du masque étant obligatoire.

Le Souverain a également souhaité que les personnes qui se sont particulièrement impliquées dans la lutte contre l’épidémie soient mises à l’honneur. A cet effet, une promotion Covid-19 a été créée. Les récipiendaires seront honorés lors d’une cérémonie au Palais princier, le lundi 16 novembre 2020.

Le jeudi 19 novembre, la messe de Te Deum débutera à 10h00, le nombre d’invités masqués a été réduit de moitié. Pour ces mêmes raisons de respect de la distanciation et de limitation des déplacements, la prise d’armes et le défilé ayant traditionnellement lieu sur la Place du Palais sont annulés.

En revanche, la prise d’armes dans la cour d’Honneur est maintenue. Elle aura lieu cette année à l’issue de la cérémonie religieuse et uniquement sur invitation. Le concert de Cécilia Bartoli et les musiciens du Prince, programmé au Grimaldi Forum, sera également limité à 500 invités (jauge diminuée des deux tiers).

Les dispositions détaillées ci-dessus sont susceptibles d’adaptations en raison de la situation sanitaire évolutive liée à la pandémie de la COVID-19″.