Pour la No Finish Line 2020, le compte à rebours est lancé !

J-8 ! Samedi 14 novembre à 15h sera donné le départ de la 21ème No Finish Line pour 8 jours non-stop jusqu’au dimanche 22 novembre à 15h.

L’événement est aujourd’hui incontournable en Principauté. Depuis 20 ans, cette grande course caritative a relevé tous les défis pour mobiliser des milliers de participants, dépasser les 3 millions de kilomètres parcourus et collecter plus de 4 millions d’euros reversés à des projets pour aider les enfants malades ou défavorisés mais cette 21ème édition sera unique en son genre.

Children & Future, dynamique association organisatrice de l’événement, a imaginé – compte-tenu du contexte sanitaire – un format inédit en réalité virtuelle qui dépassera les frontières monégasques et s’est donné comme objectif de parcourir 400 000 km !

Ariane Favaloro, sa présidente, était notre invitée ce vendredi 6 novembre dans « Le Guest » sur Radio Monaco. Retrouvez son interview en replay ci-dessous !