Une cagnotte pour sauver la dernière librairie de la Vallée de la Roya

Dans le Press Club ce vendredi 6 novembre, une initiative solidaire lancée dans la Vallée de la Roya pour sauver la petite librairie de Saorge.

Alors que l’heure est aux travaux d’urgence pour rétablir les infrastructures essentielles dans les vallons, les habitants ont encore de la place, dans l’esprit et le cœur, pour se préoccuper aussi de littérature, de poésie et de petits plaisirs. A Saorge, on se démène ainsi pour sauver la librairie du Caïros, la dernière librairie de la vallée de la Roya, dont les vitres sont parties en morceaux, et dont les visiteurs sont désormais tenus éloignés, par les routes coupées et par le confinement… Une désolation pour ce “lieu de vie au cœur du village et qui existe depuis 1968”. « A la librairie du Caïros, on trouve de la littérature française et italienne, des essais, des polar, des livres jeunesse », explique le gérant, Olivier. On peut aussi y prendre le thé, déguster une pâtisserie, faire des rencontres. Alors pour ne pas que ce petit coin de culture et de bonheur disparaisse, une habitante de Saorge a lancé une cagnotte en ligne. On la trouve sur le site GoFundMe. Objectif: récolter 7000 euros pour que la librairie tienne le coup jusqu’au retour des beaux jours.

