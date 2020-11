Décrochez de votre smartphone !

C’est votre meilleur ami !

Il vous suit comme une ombre dans la salle de bain, sur le canapé, au travail, en voiture aussi.

Le smartphone est aujourd’hui quasi greffé dans nos mains.

Que ce soit pour des besoins professionnels ou plus interactifs comme les réseaux sociaux et les échanges 2.0 : il est rare de passer une journée sans le consulter.

Pourtant, Julie Dumoulin a une petite astuce pour couper ce lien invisible entre nous et notre smartphone et ainsi s’ancrer dans le réel.

Le conseil de Julie, la créatrice de l’application bien-être HAPPYNGOOD.

Pour aller plus loin >

Pensez à consulter votre « Temps d’écran » via votre smartphone : ça permet de prendre un vrai recul sur l’usage que vous en faites, et d’instaurer certaines restrictions comme un temps d’arrêt d’écran ou encore une limite du temps d’utilisation des applications !

