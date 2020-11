Mandelieu-La Napoule, destination « sport par nature »

La Ville de Mandelieu-La Napoule et son office de tourisme se sont associés pour développer une nouvelle campagne de communication orientée sur la pratique du sport en plein air en s’appuyant sur des sportifs de haut-niveau.

Originaires du territoire ou de passage à l’occasion d’un entraînement, ces athlètes de renom ont accepté de jouer les ambassadeurs de la commune et de se faire « croquer » le portrait dans des pastilles vidéo diffusées notamment sur Facebook avec le hashtag #MandelieuSportparNature.

Dans ces vidéos, ils témoignent de leur admiration pour les paysages de la région et de leur attrait pour son climat exceptionnel et le formidable terrain de jeu et d’entraînement dont ils peuvent profiter.

Une première série est dédiée aux triathlètes internationaux rencontrés à l’occasion du « Trigames », le triathlon de Mandelieu-La Napoule : Romain Guillaume, Anne Haug, Rudy Von Berg, Kevin Maurel et Jeanne Collonge. Mais cette initiative est appelée à se développer avec d’autres champions représentant d’autres disciplines.

Pierre-Louis Roucaries, le directeur de l’office de tourisme de Mandelieu-La Napoule était notre invité ce lundi 9 novembre dans « Le Guest ». Cliquez ci-dessous pour écouter son interview en intégralité.