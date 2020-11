Sealex, la campagne océanographique qui étudie les effets de la tempête Alex sur la mer

Une campagne océanographique conduite par les chercheurs du laboratoire de recherche GEOAZUR (Université Côte d’Azur – CNRS – Institut de Recherche pour le Développement – Observatoire de la Côte d’Azur) a été menée du 1er au 9 novembre au large des embouchures des fleuves de la Roya et du Var.

« Sealex » (searching for Alex) avait pour objectif d’étudier les effets des apports sédimentaires de ces cours d’eau en mer à la suite de la tempête Alex. L’un des enjeux de l’expédition était de savoir ce que deviennent les crues et coulées de débris charriées par les flots et quelle signature elles laissent sur le fond marin.

Pour mener à bien le projet, les équipes de GEOAZUR et la Flotte Océanographique Française ont mobilisé le vaisseau amiral de la flotte océanographique française, opéré par l’IFREMER : « Le Pourquoi Pas ? » long de 107 mètres.

A son bord, des marins, des techniciens, et vingt-quatre scientifiques français et étrangers, dont 4 spécialistes italiens, se sont relayés 24h/24 durant les 7 jours de mer, pour mesurer la hauteur des fonds marins (bathymétrie) et leur changement depuis la tempête, imager les dépôts avec des techniques haute résolution, puis prélever des carottes de sédiments jusqu’à 2 500 mètres sous le niveau de la mer.

Différents types de prélèvements ont été réalisés. L’analyse des données sera effectuée par l’équipe embarquée dans les mois à venir et les résultats partagés avec les autorités et la population.

Le pilotage scientifique de la campagne a été assuré par Sébastien Migeon, Professeur, et Gueorgui Ratzov, Maitre de Conférences, tous deux experts en Géosciences Marines et rattachés au laboratoire GEOAZUR. Ce dernier était notre invité ce mardi 10 novembre dans « Le Guest » sur Radio Monaco. Son interview est en replay ci-dessous :