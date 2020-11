Le footballeur Chrislain Matsima, le basketteur Will Yeguete, parrain de la No Finish Line et le pilote Max Biaggi en ITW : Sport Time est en replay !

Ce mercredi 11 novembre 2020, « Sport Time » proposait une édition multisports dans laquelle le jeune et talentueux défenseur central de l’AS Monaco FC Chrislain Matsima, le basketteur de la Roca Team Will Yeguete, parrain de la No Finish Line, et le sextuple champion du monde de moto, Max Biaggi nous ont accordé des entretiens exceptionnels à réécouter ci-dessous !