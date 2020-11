Créer son « refuge » pour gérer son anxiété

Chaque vendredi nous retrouvons Lynda Pausé, coach en développement personnel basée sur la French Riviera.



Elle nous prodigue ses conseils pour se retrouver, évoluer et surtout se sentir en accord avec soi-même.

Des astuces pour mieux gérer ses angoisses et son stress dans ce contexte tout à fait particulier.



Aujourd’hui, Lynda, vous invite à créer « Votre refuge ». Cet exercice permet de faire chuter l’anxiété, la nervosité et revenir à soi.

C’est plus que jamais l’occasion de se pencher sur des alternatives pour améliorer son bien-être. Penser à soi et se concentrer sur tout le positif qui nous entoure.



Le refuge est un exercice très simple à réaliser où que vous soyez. Un cadeau pour vous, à utiliser dès que le besoin s’en fait sentir !



Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver en intégralité l’interview de présentation de Lynda Pausé. Idéal pour découvrir son métier de coach en développement personnel.

