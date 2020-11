Nathalie Péchalat : comment la championne a apprivoisé le doute qui la tétanisait pour en faire un allié

Elle est, depuis le 14 mars dernier, la nouvelle présidente de la Fédération des Sports de Glace. Sa belle carrière, constituée de grandes joies et de nombreuses médailles en danse sur glace avec son partenaire de l’époque Fabian Bourzat, n’a pas été un long fleuve tranquille.

Nathalie Péchalat a notamment dû composer avec un autre partenaire bien encombrant : le doute. Elle l’a d’abord rejeté, détesté, puis elle l’a accepté et assumé, pour finalement l’accueillir avec bienveillance et en faire un précieux allié.

Dans son livre « les bénéfices du doute », sorti il y a quelques jours, l’ancienne championne, rencontrée à l’occasion des « Sportel Awards« , donne, à travers le récit de son parcours, les clés pour apprivoiser le doute et lui donner sa juste place : « on apprend à gérer nos émotions et on peut se servir du doute comme d’un outil mais les personnes qui ne doutent pas, personnellement ça me fait peur et je trouve ça dangereux », nous a-t-elle confié « donc vive le doute ! ».

L’interview de Nathalie Péchalat sur Radio Monaco est disponible dans le replay ci-dessous :