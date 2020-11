S.A.S. Le Prince Albert II soutient la 21ème édition de la No Finish Line

La 21ème édition de la No Finish Line de Monaco se tiendra du 14 au 22 novembre. Cette course caritative se déroule pour la première fois de façon virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19.

Après vous être inscrit sur le site childrenandfuture.com, il vous suffit de télécharger l’application ZapSports et de sélectionner la course No Finish Line avant de déclencher votre chronomètre. Chaque kilomètre parcouru, c’est 1 euro reversé en faveur d’enfants défavorisés ou malades. Une très belle cause à laquelle S.A.S. le Prince Albert II a décidé de s’associer.