Comment booster ses défenses immunitaires ?

L’hiver approche à grands pas ! Vous pouvez booster vos défenses immunitaires avec quelques gestes simples

ET oui, même si l’hiver la sensation de morosité est un peu plus forte pour la plupart d’entre nous, c’est aussi la saison idéale pour prendre soin de soi et se cocooner.

L’hiver est une saison où l’on tombe plus souvent malade. Les raisons sont multiples : comme le manque d’aération des habitations puisqu’il fait plus froid. Les intérieurs deviennent alors de véritables terrains de jeux pour les bactéries qui adorent les espaces clos.

Le froid renforce aussi la membrane protectrice des virus, ce qui les rend généralement plus résistants.

Enfin le froid est aussi l’un des facteurs qui altère notre système immunitaire, faisant baisser notre température corporelle.

Pour autant, il existe des astuces et des méthodes naturelles, très simples et accessibles à tous pour prendre soin de son corps, le chouchouter et lui éviter les tracas hivernaux.



Alors, sortez vos carnets pour noter les bons conseils de Julie Dumoulin, créatrice de l’application bien-être HAPPYNGOOD !

Outre une bonne alimentation ou encore des infusions, il est crucial de pratiquer une activité physique régulière. Idéal pour réduire la sécrétion des hormones du stress. Et vous le savez le stress est l’un des principaux facteurs de la chute des défenses immunitaires, surtout si c’est un stress chronique.

Sans oublier le sommeil ! La fatigue et le manque de sommeil fragilisent l’organisme en rendant le terrain plus propice aux infections microbiennes.

Pendant le sommeil, votre corps fabrique des globules blancs, des hormones ou encore des enzymes, essentiels à notre santé. Lorsque vous dormez, votre corps lui se répare doucement, c’est une étape très importante pour se sentir en pleine santé !

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez réécouter l’interview de Julie Dumoulin à propos de la pratique du jeûne intermittent : comment s’y mettre et quels sont les bienfaits pour la santé.

🔈 Abonnez-vous au podcast FEEL GOOD

▪️ APPLE PODCASTS

▫️ SPOTIFY

▪️ DEEZER