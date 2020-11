La nouveauté de la semaine : « Fever » de Dua Lipa & Angèle

Direction Londres pour une balade nocturne avec Dua Lipa et Angèle !

C’est LA collaboration musicale de cet automne qui réunit la chanteuse britannique Dua Lipa et la belge Angèle pour cette pop song entêtante. Fever raconte la fièvre d’une nuit de fête et d’insouciance que les deux jeunes femmes nous font vivre à travers leurs déambulations dans les rues londoniennes. Le clip, tourné de façon très réaliste, est signé du duo français Clément Durou/Pierre Dupaquier (We Are From L.A.). Ils avaient notamment réalisé le clip de Happy pour Pharrell Williams.