Dans la ville de Menton, une graine de star attire l’attention de Monaco Matin, et elle a près de 150 ans ! “Un ficus de Menton au Concours de l’arbre de l’année”, annonce le journal avec une superbe photo de ce ficus macrophylla originaire de l’Est de l’Australie et enraciné depuis plus d’un siècle à quelques pas de la mer, dans le Jardin Elisée-Reclus.

15 mètres de haut pour 9 mètres 20 d’envergure, d’impressionnantes racines aériennes qui rejoignent le sol… Un feuillage vert foncé et roux… Ce spécimen de la ville de Menton fait partie des 14 arbres sélectionnés pour la finale d’un concours organisé par l’Office National des Forêts et le magazine Terre Sauvage pour désigner le plus bel arbre de France.

Deux prix doivent être remis en janvier prochain: l’un décerné par le jury, sur la base de caractéristiques “naturalistes, esthétiques et historiques« , l’autre par le public. Pour voter, on a jusqu’au 4 janvier et il faut se rendre sur le site arbredelannee.com. Pour l’instant le ficus de Menton est seulement 11ème sur 14, avec moins de 400 votes, alors il ne faut pas hésiter à lui apporter sa voix.

Et ensuite, pour l’arbre qui gagnera le concours français il y aura une finale européenne, une sorte d’Eurovision des végétaux. Espérons que la France y soit plus chanceuse que dans l’Eurovision de la chanson.