A Cannes, la mairie réalise des vidéos de coaching pour vous aider à garder la forme

On vous l’accorde : il n’est clairement pas facile de garder la ligne et la forme en étant confiné à la maison !

Aussi, la Ville de Cannes, qui se revendique « capitale du sport en plein air », a adapté son slogan à la situation sanitaire et relancé l’opération « Cannes confinée et sportive » initiée lors du premier confinement.

L’objectif est de proposer aux azuréens une pratique sportive accessible à tous, par la publication de modules numériques sur les réseaux sociaux de la Mairie de Cannes et notamment la page Facebook « Cannes Sports ».

Les nouvelles vidéo de coaching sportif sont publiées trois fois par semaine – les lundis, mercredis et vendredis – à 11h, et ce, jusqu’à la fin du confinement. Elles sont coordonnées et animées par des éducateurs sportifs de la Ville.

Chaque clip, d’une durée de trois à quatre minutes, comprend :

– un premier circuit d’échauffement composé de 4 exercices ;

– un second circuit de travail structuré en 4 ateliers pour renforcer le haut du corps, le bas du corps, les abdominaux et le gainage à réaliser par intervalles de 30 secondes et à répéter en plusieurs séries selon les possibilités de chacun.

Les exercices sont réalisables à domicile ou espace extérieur, seul ou en famille, et sans matériel spécifique.

Anouk Forafo, directrice adjointe du service sport et jeunesse de la mairie de Cannes nous a donné tous les détails de cette opération dans « Le Guest » sur Radio Monaco. Cliquez ci-dessous pour retrouver son interview en replay :