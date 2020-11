Philippe Cousteau Junior veut protéger l’Antarctique

Dans le Press Club, on ouvre le dernier numéro de Monaco Hebdo pour une interview du petit-fils d’un des petits fils du Commandant Cousteau. Le magazine reçoit Philippe Cousteau Junior, engagé à plein régime dans la protection des océans et en particulier la protection de l’Antarctique où il appelle à créer des aires marines protégées. Antarctica 2020, c’est le nom de code de ce projet qui permettrait d’interdire la pêche et toute autre forme d’exploitation dans trois zones précises du Pôle Sud, sur 4 millions de kilomètres carrés. Ainsi sanctuarisés, ces périmètres deviendraient des zones de références scientifiques pour essayer de comprendre le fonctionnement à grande échelle du réchauffement climatique et de l’acidification des océans.

Une coalition internationale est engagée dans Antarctica 2020, soutenue notamment par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, mais un obstacle majeur est à surmonter, et il est d’ordre géopolitique. Selon Philippe Cousteau Junior, la Russie et la Chine refusent pour l’instant de valider le projet au nom de leurs intérêts géopolitiques.

Pourtant il y a de l’espoir. En 2016 les grandes puissances avaient réussi à se mettre d’accord pour classer en aire marine protégée la Mer de Ross, située du côté Pacifique de l’Antarctique. A force de tractations, toutes avaient accepté de renoncer à exploiter plus d’1 million de kilomètres carrés d’océan. Alors pourquoi est-ce que cet “acte historique” ne pourrait pas se répéter ? Le petit-fils du Commandant Cousteau, lui, veut y croire, et on sait que dans la famille, l’enthousiasme et la détermination peuvent mener très loin.

