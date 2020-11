La crise comme opportunité pour se révéler

Si la crise sanitaire se conjugue avec crise économique, il est possible pour les entreprises de voir cette période comme une opportunité : l’occasion de prendre du recul et de dégager de nouveaux leviers de croissance en revenant aux valeurs humaines et environnementales. C’est le message de Bee Curious, entreprise installée au Cannet et spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants dans leur stratégie de développement. Ségolène Partamian, la fondatrice de Bee Curious, est l’invitée du Business Club.