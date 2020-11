Le yachting résiste à la crise

Dans le Press Club ce mardi, on s’intéresse avec Monaco-Tribune aux bons chiffres affichés par l’industrie du yachting en dépit de la crise sanitaire et économique. “Avec 1561 employés et 252 sociétés ”, c’est l’un des secteurs clé de l’économie en Principauté, et si l’on en croit le média en ligne, les professionnels monégasques peuvent respirer car le yachting a su “faire preuve de résilience”.

Monaco Tribune s’appuie sur les chiffres de SYBASS, l’Association des constructeurs de super yachts. Selon son rapport 2020, les ventes de yachts de plus de 30 mètres ont baissé momentanément avant de reprendre dès le début de l’été, au point de dépasser celles de 2019. En revanche, le segment des charters a lui bel et bien souffert de la crise, en raison du manque de destinations lié aux restrictions sanitaires. Pour sa part, la location de bateau courte durée a réussi à tirer son épingle du jeu”, notamment via le AirBNB de la plaisance Click and Boat, qui enregistre 100% de croissance annuelle depuis son lancement en 2013.

Sur le long terme, selon Monaco Tribune, la crise sanitaire et les périodes de confinement pourraient apporter un peu d’innovation sur les chantiers navals, avec des préoccupations liées aux capacités de stockage, aux équipements médicaux et à l’autonomie des super yachts.