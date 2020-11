Les acteurs de la mode durable avec The Good Goods

The Good Goods c’est l’histoire d’une passion pour la mode !

Celle de Victoire Satto ! Autodidacte, elle s’intéresse au fil du temps aux conséquences sociales et environnementales de l’industrie du textile.

Victoire Satto déniche alors une vraie mine d’informations, mais peu accessible au grand public.

Elle fonde donc The Good Goods avec son frère Thibault Satto pour tisser un lien entre les marques écoresponsables et les consommateurs désireux de devenir des consommacteurs, informés et éclairés.

The Good Goods c’est une plateforme 2 en 1

C’est à la fois un média 2.0 grand public pour permettre à chacun d’accéder à des informations claires autour de l’industrie de la mode avec un relai des initiatives écoresponsables et la découverte d’acteurs majeurs engagés sur la route du green.

C’est aussi un annuaire en ligne des marques écoresponsables du textile, savamment sélectionnées sur la base de 11 critères.

Pour découvrir The Good Goods c’est ICI