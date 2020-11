La tendance des Marchés : les investisseurs font une pause

Les investisseurs font une pause après avoir envoyé les actions à des sommets historiques lundi à la suite de l’annonce selon laquelle le vaccin de Moderna Inc. s’est avéré efficace à 94,5% dans un essai clinique.

L’attention des investisseurs s’est tournée vers la flambée des cas de virus et les nouvelles mesures de verrouillage, éclipsant l’optimisme de ces nouveaux vaccins qui finiront par mettre fin à la pandémie.

Les sociétés énergétiques et financières ont été parmi les moins performantes de l’indice S&P 500. Tesla Inc. Pa par contre fortement progressé suite a la nouvelle que le constructeur rejoindra l’indice américain de référence le S&p 500 . Les chaînes de pharmacies ont chuté après Amazon.com Inc. dévoilé une nouvelle poussée dans la vente de médicaments sur ordonnance. Les entreprises de voyages et de loisirs ont mené les baisses en Europe, de nouvelles mesures de verrouillage ayant été annoncées.

Un marché qui tente encore de peser les effets positif et négatif du Covid sur le moyen et le court terme.