Une fête nationale hors-norme pour le Prince Albert II

Dans les pages de Monaco-Matin, S.A.S le Prince Albert II se livre sur les circonstances dans lesquelles se déroule la Fête du Prince. Alors que la crise sanitaire a bouleversé le programme, le Prince-Souverain reconnaît qu’il est “attristé” par la situation, car la Fête Nationale est avant tout “un moment fort de partage et de célébration avec les Monégasques et les résidents”. Mais “il fallait se rendre à l’évidence”, ajoute le Prince Albert II, “il était difficile de maintenir certains événements publics avec une foule qui n’aurait pas respecté complètement les gestes barrière”. C’est donc une “fête nationale tout à fait particulière” qui se déroule aujourd’hui car il a fallu éviter les rassemblements. Pour la messe Te Deum ce matin et pour le récital Cécilia Bartoli ce soir, au Grimaldi Forum, la jauge de spectateurs a dû être divisée par deux, sans oublier les mesures très strictes prises pour les remises de distinction. “Tout ceci est du jamais vu”, commente le Prince Albert II qui prévoit de s’adresser à la population dans le cadre d’une allocution télévisée.