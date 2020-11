Comment créer son tableau de visualisation ?

Un tableau de visualisation pour tirer le portrait de vos objectifs !

C’est un allié de poids au quotidien pour atteindre vos objectifs, professionnels ou personnels. Le tableau de visualisation les cristallise.

En construisant puis en regardant régulièrement votre tableau de visualisation, vous ancrez votre volonté d’obtenir ce que vous désirez. Vous mettrez a lors en place des actions concrètes en adéquation avec vos objectifs de vie.

Le tableau de visualisation est un soutien et une aide précieuse pour vous motiver, mais il faut évidemment travailler sur la réalisation de vos rêves.



Alors quelles sont les étapes pour réaliser votre vision board ?

Réponse avec Lynda Pausé, coach en développement personnel, basée sur la French Riviera.

Elle est avec nous chaque vendredi pour nous prodiguer ses conseils bien-être

Pour aller plus loin, retrouvez le conseil de Lynda Pausé pour créer votre refuge et apaiser anxiété et angoisse

