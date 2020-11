Retrouvez la vidéo de notre interview exceptionnelle de Gad Elmaleh !

Gad Elmaleh était l’invité d’un « Afterwork » très spécial sur Radio Monaco, ce vendredi 20 novembre 2020.

Tout en simplicité et en totale décontraction, le comédien est venu nous présenter son nouveau spectacle « D’ailleurs » qu’il rôdera au Grimaldi Forum de Monaco.

En effet, cinq ans après « Sans tambour » et une tournée internationale dans plus de 15 pays, l’humoriste se produira lors de quatre représentations intimistes – 3,4,5 décembre à 19h et 6 décembre à 18h – dans la salle Prince Pierre. Une occasion unique de s’immerger dans un spectacle mêlant stand-up et personnages.

Au cours de cet entretien, Gad Elmaleh est également revenu sur son parcours, la réalisation de son « rêve américain », son amour pour Claude Nougaro dont il reprendra le répertoire dans un album intitulé « Dansez sur moi ».

Partageant avec émotion quelques anecdotes, il est revenu sur les moments forts de sa carrière aux micro d’Eric Embriaco et de Jean-Christophe Sanchez.