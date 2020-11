Confinement : artisans et commerçants du pays de Fayence posent nus pour exprimer leur détresse

« Quitte à se retrouver à poil à cause du gouvernement autant le faire soi-même ». C’est le message que Lucile Hamiot, photographe à Montauroux, souhaite faire passer à travers une initiative des plus originale. Victime collatérale du Covid-19 en raison de ce second confinement, la jeune femme a décidé de faire poser artisans et commerçants du pays de Fayence pour un calendrier 2021 solidaire. Lucile Hamiot nous explique pourquoi elle a décidé de lancer ce mouvement.



Photographe professionnelle spécialisée dans les mariages, la famille et l’univers de la maternité, la jeune femme se retrouve très impactée par ce second confinement.

L’Union Économique du Pays de Fayence est partenaire de ce calendrier qui sera commercialisé au Leclerc de Montauroux pendant trois semaines à compter du 4 décembre. L’ensemble des bénéfices serviront à éditer des bons cadeaux valables chez les commerçants. De quoi les aider à passer cette période compliquée. Michel Moumdjian, président de l’Union Économique du Pays de Fayence, nous explique pourquoi il a décidé de soutenir l’initiative de Lucile Hamiot.