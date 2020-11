La nouveauté de la semaine : « Parachute » de John K

Petite promenade ensoleillée en compagnie de John K !

Découvert en 2019 sur Radio Monaco avec le remix d’If We Never Met par Sigala, ce jeune chanteur américain originaire d’Orlando en Floride nous revient avec un album de neuf titres intitulé Love + Everything Else. Une étape importante dans la carrière de John K puisqu’il vient tout juste de signer sur le prestigieux label Epic Records. Le nouveau single tiré de cet album sorti le 13 Novembre dernier s’intitule Parachute, et en voici le clip, tourné en plan séquence lors d’une petite balade dans son quartier avec sa chienne Lily :