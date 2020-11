La tendance des marchés : la hausse des marchés actions se poursuit

Nous avons assisté à une 3e semaine consécutive de hausse des marchés actions européens, à l’image de l’indice phare parisien qui s’est adjugé 2,2% après avoir déjà gagné 8,5% la semaine précédente et 8% la semaine d’avant.Le marché étant repassé depuis le début du mois en mode « Risk on » avec les différentes annonces positives sur les vaccins candidats, le pétrole a également poursuivi sa hausse en grimpant encore de 5% pour atteindre près de 45$ le baril pour le Brent et plus de 42$ pour le WTI.

Cela semble paradoxal puisque la pandémie de COVID accélère fortement dans plusieurs régions du monde.

Mais les marchés ont privilégié l’optimisme généré par l’espoir dès vaccins plutôt que le pessimisme lié à la propagation de la pandémie.Pour autant, nous voyons que les investisseurs ont conscience de cette situation puisque les valeurs Technologiques (vues comme « défensives » car bénéficiaires notamment du confinement) n’ont pas baissé de la même ampleur que les titres « Value » se sont envolés, loin de là.