Les « Thursday Live Sessions » fêtent leur 5e anniversaire avec Jil is Lucky

Pour les cinq ans des TLS, Jil is Lucky va investir, ce jeudi 26 novembre, la scène de l’Indigo au Grimaldi Forum de Monaco*.

Leur single « The Wanderer » avait été choisi par Kenzo Parfums pour sa nouvelle campagne de pub mondiale, Jil is Lucky revient avec un nouvel album folk, ethnique et psyché, dans la droite lignée de son premier opus et produit par Renaud Létang (Manu Chao, Conan Mockasin, Feist, L’impératrice).

Après des centaines de concerts en France et à l’étranger, Jil repart en tournée en duo pour défendre ce nouveau projet sur scène, entre Velvet Underground et Clandestino. Il est ici beaucoup question de voyages et d’amour, avec la cordillère des Andes pour toile de fond.

Alfonso Ciulla, directeur artistique du Grimaldi Forum et créateur des Thursday Live Sessions, était notre « Guest » ce lundi dans l’Afterwork sur Radio Monaco pour nous parler de cet événement. Son interview est en replay ci-dessous :

*concert gratuit mais seulement sur réservation (au +377 9999 3000 du mardi au samedi de 12h à 19h) dans le cadre des mesures sanitaires obligatoires. Ouverture des portes à 18h00.