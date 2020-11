« Les yeux qui parlent » : le livre interactif aura bien sa version papier !

« Les yeux qui parlent », c’est avant tout une rencontre entre deux personnes : Manon Berthod et Solène Laferrière. Manon, éducatrice de jeunes enfants et mère également, s’est rendue compte au quotidien et dans le cadre de son travail de la difficulté pour les enfants à interpréter les expressions cachées derrière un masque. L’idée de créer un outil pédagogique s’impose à elle.

Cette idée mûrit pendant le premier confinement et se concrétise lors de la rencontre entre Manon et Solène, illustratrice. Ensemble, elles réalisent une première maquette qu’elles présentent à d’autres parents et professionnels de l’enfance.

Objectif atteint !

La version numérique du projet rencontre un tel succès qu’elles décident d’en faire une réalité, une version papier qu’elles espèrent financer par une campagne participative. Lancée le 10 novembre, celle-ci a atteint son objectif en seulement trois jours ! A présent, l’objectif est d’en éditer 300 exemplaires.

Que cachent nos masques ? Un livre pour décrypter les émotions

Au travers de cet imagier, l’enfant a face à lui un visage masqué symbolisant une expression ainsi qu’une brève description pour l’aider à la deviner. Il découvre ensuite le bas du visage, avec une explication de l’expression.

Cet album, bien que d’actualité, est également un outil pouvant servir plus largement dans les services pédiatriques des hôpitaux par exemple où les enfants sont confrontés aux masques depuis toujours. « Les yeux qui parlent » sera également un outil adapté à tout ceux qui sont en difficulté pour comprendre et s’adapter aux émotions des autres. Les adolescents et adultes en situation de handicap notamment.

