Redynamiser le commerce de proximité en motivant les utilisateurs à consommer local. C’est l’objectif de l’application Carlo. Lancée en Juin 2019, la plateforme compte déjà 106 commerces partenaires. Antoine Bahri en est le fondateur, il nous en dit plus sur cet outil qui met en relation commerçants et consommateurs et dont la finalité profite à chacune des deux parties.