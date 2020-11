Mon panier bleu pour le fooding local

Mon Panier Bleu met à l’honneur le fooding local.

Cette entreprise fondée par Olivier Roubin en 2017 vous propose de faire vos courses via sa plateforme qui recense des artisans, producteurs et commerçants locaux, entre les Alpes-Maritimes et Monaco.

La mission d’Olivier Roubin : offrir une consommation plus écoresponsable, de qualité tout en favorisant le circuit-court et la proximité.

Cette marketplace alimentaire permet aussi d’accompagner le commerce de proximité dans sa transition numérique.

Mon Panier Bleu

7, rue Jean-Haddad-Simon. Cannes.

Tél. 04.89.68.84.90.