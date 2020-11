Une roue électrique pour pimper votre vélo

Lancée il y a tout juste un an, la start-up niçoise Teebike a reçu récemment le label de la Fondation Solar Impulse. L’entreprise nous propose d’électrifier nos vieux vélos en changeant simplement la roue avant qui fonctionne en étant connectée à notre téléphone portable via une application mobile. Afin de réduire autant que possible son impact carbone et son empreinte écologique, Teebike s’engage à produire ses batteries de façon éthique et à les recycler. Laurent Durrieu, le fondateur de Teebike, est l’invité du Business Club.