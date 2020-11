La collecte de la Banque Alimentaire est également virtuelle

1573. C’est le nombre de tonnes de denrées alimentaires distribuées par la banque alimentaire des Alpes-Maritimes en 2019. Un nombre que les bénévoles espèrent bien dépasser lors de la collecte nationale qui a lieu ce vendredi 27 et samedi 28 novembre. Mais difficile d’imaginer faire mieux en cette période de crise sanitaire. Afin de pallier aux difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer pour se déplacer et aux craintes qu’elles pourraient avoir, la banque alimentaire a développé la plateforme « monpaniersolidaire » pour leur permettre de donner sans se déplacer. Pascale Montrol-Amouroux est bénévole au service communication de la banque alimentaire, elle nous en dit plus sur ce dispositif.

Comme chaque année, les besoins sont nombreux, mais surtout variés.

Si vous aussi, vous souhaitez faire un don en ligne, il vous suffit de vous rendre sur le site suivant : monpaniersolidaire.org