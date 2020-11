Les choix du Prince face à la crise

Dans le Press Club de ce vendredi, un article de Paris Match consacré à la gestion de la crise sanitaire par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II: « Covid-19, les leçons du Prince Albert II de Monaco”. La journaliste, Caroline Fontaine, a rencontré le Prince-Souverain afin de comprendre, je cite, “comment la Principauté a évité la deuxième vague de contaminations qui a submergé l’Europe”.

Le magazine entame son récit à la mi-mars, lorsque le Prince Albert II devient le premier chef d’Etat à être officiellement déclaré positif au Covid-19. Le Souverain raconte son isolement et son traitement. « Un traitement standard« , précise-t-il, non pas à base d’hydroxychloroquine, mais d’un antibiotique à large spectre. “Mes symptômes ont été assez légers et je m’en suis tiré de façon convenable” affirme le Prince Albert II, en dépit d’une persistance de “moments de fatigue très prononcés” jusqu’au mois de juin.

A propos du confinement du printemps dernier, le Souverain explique que c’était la seule solution, étant donné le niveau d’incertitude à l’époque. A l’automne en revanche, c’est le choix du “non-confinement” et du couvre-feu qui a été fait, une décision prise en “harmonie avec le gouvernement et la cellule mise en place par le conseil national”. » Si la santé est prioritaire, explique le souverain, j’estime qu’il est de mon devoir de préserver ce que l’on peut en matière d’emploi et de commerce”.

“Pour l’instant, cette politique marche”, souligne Paris Match. Mais le Prince Albert II reconnaît, je cite, “que c’est plus facile à faire pour une ville-Etat que pour un grand pays”.