Les conseils Feel Good de Thirty-Nine Monte-Carlo

Premier conseil bien-être : Quels modes de cuissons choisir pour garder une meilleure qualité des aliments ?

Cuire un aliment n’est pas sans conséquence. Si la cuisson a des effets bénéfiques, elle peut aussi être néfaste en modifiant la composition des aliments, en détruisant certaines enzymes et vitamines et en rendant moins assimilables les minéraux.

Lorsqu’un aliment est chauffé des réactions chimiques se produisent et peuvent faire apparaitre des substances toxiques.

Alors voici, les modes de cuissons à privilégier :

La cuisson à la vapeur, à l’étouffé et en papillote vont garder l’architecture moléculaire, la composition en minéraux et en oligoéléments et conserve la majorité des vitamines si les aliments restent à l’abri de l’air.

Les cuissons à utiliser avec précaution

La cuisson à l’eau bouillante : L’aliment appauvrit en libérant, dans l’eau, minéraux et vitamines hydrosoluble. Il peut y avoir une saveur moindre, ce qui pousse à saler davantage.

La cuisson sous pression ou à l’autocuiseur : C’est une cuisson facile, rapide mais elle détruit les vitamines.

La cuisson wok : La cuisson est rapide et permet de garder les légumes croquants, cependant elle nécessite l’usage de l’huile se décomposent et forment des corps toxiques cancérigène.

La cuisson à la chaleur sèche : four, à la poêle, à la sauteuse, en tajine.

Il faut faire attention à ne pas altérer la qualité de aliment en surveillant l’intensité et la durée d’exposition à la source de chaleur. Deux erreurs à éviter, sont la carbonisation et l’utilisation excessive de corps gras qui sont cancérigène.

Les cuissons à éviter

La cuisson au micro-onde qui modifie profondément la structure électronique des aliments avec un appauvrissement de la nourriture du corps. Cela favorise l’oxydation de nos cellules.

Les fritures: là la cuisson est assurée par un corps gras porté à ébullition et donc toxique à nos cellules.

La cuisson barbecue, elle, nécessite des précautions importantes. Choisissez plutôt un barbecue à grille verticale, électrique, de préférence des viandes maigres, ne les carbonisez pas et accompagnez-les de légumes bio pour aider le corps à lutter contre les toxines.

Deuxième conseil : comment améliorer la qualité de votre sommeil au quotidien ?

Le sommeil a perdu de la valeur dans notre société. Nous nous sentons obligés de faire toujours plus, tout le temps, en oubliant trop souvent que nous devons nous reposer. NE RIEN FAIRE est pour beaucoup un sacrifice auquel nous ne sommes pas prêts à nous abandonner.

Les stimulants externes tels que les écrans, les téléphones cellulaires, les lumières partout déstabilisent note rythme et notre capacité à atteindre la quantité et la qualité de sommeil qui nous est nécessaire. Notre santé est compromise et nous pouvons nous sentir totalement épuisés.

Il y a des clefs simples pour améliorer la qualité de votre sommeil au quotidien, et les voici :

NUTRITION

Consommer notre plus grand repas au milieu de la journée et un repas plus léger dans la soirée peut également nous aider à tirer pleinement parti de notre processus de préparation nocturne naturel du corps.

Évitez les collations et les boissons en soirée. Ceux-ci sont souvent élevés en sucre ce qui peut causer une baisse du taux de sucre dans le sang durant la nuit et causer de l’insomnie.

ENVIRONNEMENT

Obtenir une bonne nuit de sommeil profond dépend de l’espace où vous dormez.

Retirez tous les appareils électroniques de votre pièce. Les téléviseurs, les ordinateurs, les portables, les téléphones cellulaires, les jeux vidéo, les tablettes émettent une lumière artificielle » la lumière bleue » qui peut affecter la production de mélatonine* dans votre corps.

* La mélatonine est une hormone sécrétée naturellement par le corps la nuit. Normalement entre 22hrs et 7hrs am. Elle joue un rôle de régulateur de votre rythme biologique.

Réduisez la lumière et le son. Investissez dans un store ou des rideaux épais pour garder vote pièce sombre.

RYTHME CICARDIEN

Notre corps a une mémoire, un rythme. Ce que nous mangeons et quand nous le mangeons. Ce que nous faisons et quand nous le faisons. L’heure de notre réveil comme l’heure de notre coucher. Notre routine envoie des signaux à notre cerveau qui à son tour régule tout ce qui doit se passer dans notre corps au bon moment. Le corps est bien fait. Honorer ce rythme est essentiel pour notre bien-être global.

Avoir une routine de soirée et de coucher. Aller au lit et se réveiller à la même heure chaque jour permet au corps de relaxer et se maintenir en équilibre.

Se coucher lorsqu’il fait noir, se lever lorsqu’il fait jour.

Préparer l’heure du coucher en ayant des activités relaxantes pour vous préparer comme la cohérence cardiaque, la méditation, le yoga ou la lecture.

