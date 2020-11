La nouveauté de la semaine : « O Vai (Who Am I) » par Boris Way & Vaiteani

Un pont musical entre Tahiti et la Côte d’Azur !

A l’origine, il y a ce duo polynésien, Vaiteani et son premier album éponyme sorti en 2017. Quelques années plus tard, alors que sort leur 2e album Signs, c’est le dj et producteur azuréen Boris Way qui révèle un magnifique rework d’O Vai, un titre qui figure sur le premier album du duo tahitien. L’idée de cette collaboration est née lors d’un voyage de Boris Way sur l’archipel, avec comme B.O. la musique de Vaiteani… Coté clip, les images ont été tournées dans le cadre idyllique de la Côte d’Azur, non loin de Saint-Raphaël (Var) :