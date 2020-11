Les bienfaits des crudités lactofermentées !

Chaque lundi direction BALI ! Vous retrouvez Julie Dumoulin créatrice de l’application bien-être HAPPYNGOOD.

Aujourd’hui, elle zoome sur les crudités lactofermentées.

La lactofermentation permet de conserver les aliments de manière naturelle, sans faire intervenir d’additifs chimiques et sans avoir besoin de stériliser ou de cuire les aliments.

Les bienfaits sont nombreux puisque les légumes lactofermentés ont tous les avantages des aliments crus.

Ils conservent leurs vitamines et minéraux et le processus permet même de les enrichir en vitamine C par exemple.

Ils sont aussi riches en probiotiques, grâce aux lactobacilles et sont plus digestes que les légumes crus.

Autre avantage : ils permettent une bonne satiété consommés en début de repas.

