Petits écrans et grandes questions

Dans le Press Club, on ouvre le dossier « Les enfants face aux écrans”, à lire chez Monaco Hebdo. L’occasion de bien réfléchir si jamais vos enfants réclament une tablette tactile ou un smartphone pour Noël.

L’éditorialiste, Raphaël Brun, cite une étude de Médiamétrie selon laquelle 49% des enfants français disposent d’au moins un équipement numérique. 21% ont leur propre téléphone portable et l’âge moyen auquel on accède à cet objet est de plus en plus précoce: il est compris désormais entre 9 et 10 ans.

Pour commenter ce phénomène, Monaco Hebdo donne la parole au pédiatre François-Marie Caron qui fait la différence entre le temps utile et le temps inutile passé devant les écrans, car certaines activités peuvent être bénéfiques, d’autres pas du tout. Le spécialiste rappelle toutefois une évidence: “le téléphone n’est pas un baby-sitter”, et si on met son enfant devant un écran ce n’est pas pour l’y « abandonner » et vaquer à nos occupations, mais pour l’accompagner et l’encadrer.

Pas question de diaboliser cet outil donc, mais plutôt d’optimiser son usage, et d’éviter les dérives. Le sujet est plus complexe qu’il n’y paraît et pour faire le tour de la question on peut donc lire ce dossier de Monaco Hebdo sur l’écran de son smartphone ou encore mieux sur le bon vieux format papier du magazine.