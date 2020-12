Le Neurofeedback Dynamique : un vrai coup de pouce pour le cerveau !

A la découverte du Neurofeedback Dynamique aujourd’hui sur Radio Monaco !

Une méthode conçue pour communiquer directement avec le système nerveux central et très utilisée par exemple par les sportifs de haut niveau pour améliorer leurs performances.

Il s’agit d’une pratique douce, non invasive et sans effet secondaire très efficace aussi si vous souffrez d’anxiété et de dépression, de douleurs généralisées, d’un manque de concentration et de créativité, ou encore de tensions, d’irritabilité et d’insomnie !

Le neurofeedback Dynamique apaise votre mental et votre corps en permettant au cerveau de s’autoréguler. Cet outil de bien-être et de développement est accessible à toutes personnes et à tous âges. Son objectif : aider n’importe quel cerveau à retrouver toute la flexibilité et la résilience dont il est capable, lui permettant ainsi de fonctionner au meilleur de lui-même.

Alors comment se déroule une séance ?

Comment le cerveau se ré-oriente-t-il de lui-même vers un fonctionnement plus efficace ?

Quels sont ses bienfaits ?

Toutes les réponses dans ce podcast avec Nathalie Steinfels et Karen Ollivier, toutes deux praticiennes de Neurofeedback Dynamique à Nice et Cagnes-sur-mer.

Les praticiennes sont aussi joignables via Instagram Ici et Ici

Bonne nouvelle : les apprentissages acquis ne sont jamais perdus.Vous pouvez simplement ressentir le besoin de les renforcer ponctuellement.

Pour une séance comptez 60 euros.

