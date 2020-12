Vendée Globe: de fortes émotions pour Boris Herrmann

Dans le Press Club, des nouvelles de Boris Herrmann après le sauvetage en mer de Kevin Escoffier dans le Vendée Globe. Monaco Matin revient sur le récit du navigateur allemand après la folle péripétie survenue entre lundi et mardi au large de l’Afrique du Sud.

Le journal décrit “un homme marqué par l’événement de la nuit” et pour cause, le skipper du Sea Explorer – Yacht Club de Monaco est de ceux qui ont été déroutés pour tenter de porter secours à Kevin Escoffier, qui a dû activer sa balise de détresse dans les 40e rugissants. “J’étais le deuxième bateau le plus proche, explique Boris Herrmann. On m’a demandé de faire route vers la dernière position connue de son bateau et j’ai mis un peu plus de deux heures pour y arriver”. Arrivé dans la zone, il met une heure à traverser le secteur, sans apercevoir le skipper en détresse.

Finalement, Boris Herrmann apprend donc que Kevin Escoffier, à la dérive sur son radeau de survie, vient d’être secouru par Jean Le Cam. Un dénouement presque inespéré, « en pleine nuit, dans des conditions météo difficiles« , raconte Monaco Matin. Le lendemain matin, après le soulagement, Boris Herrmann ressent un peu de “tristesse” et de “tension”… “Je me donne un peu de temps pour digérer tout ça”, explique le skipper. Des émotions qu’il tente d’évacuer tout en poursuivant tranquillement sa course en solitaire…. Depuis cette péripétie, Boris Herrmann a regagné une place, il est 5ème du classement provisoire du Vendée Globe et vogue désormais dans l’Océan Indien puisqu’il a franchi le Cap de Bonne-Espérance dans la matinée du mercredi 2 décembre.