Fierté & Porter upcycle les bleus de travail !

Les bleus de travail délavés et oubliés, Mathilde Jacob leur offre une seconde vie !

Cette Azuréenne a fondé sa marque de vêtements upcyclés baptisée « Fierté & Porter« . Avec créativité et passion, elle conçoit des pièces uniques à partir de bleus de travail made in France. Des coupes tendances et des lignes intemporelles pour rendre hommage à la classe ouvrière et à son savoir-faire, le tout dans une démarche éco-responsable.

Un pari osé relevé par cette jeune entrepreneuse niçoise, passionnée par la mode, le dessin et les travaux manuels. Elle a lancé Fierté & Porter après avoir obtenu son bachelor en Design de Mode à l’école de Condé à Nice.

Elles sont aussi à dénicher physiquement dans deux boutiques

* Le beau Quotidien, 13 bis rue Alphonse Karr à Nice

* L’ouvre Boîte, 6 rue Benoît Bunico à Nice