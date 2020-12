Symposium : la pollution des océans pointée du doigt

« Santé humaine et océan dans un monde en changement », c’est le thème du symposium international qui s’est tenu mardi et mercredi à Monaco. Une première en Principauté. L’événement organisé par le Boston College, la Fondation Prince Albert II et le Centre Scientifique de Monaco a permis la publication d’un rapport à l’issue de ces deux jours de travaux.

Patrick Rampal est président du Centre Scientifique de Monaco, il nous explique pourquoi ce symposium a été organisé.

La journée d’hier était consacrée à un thème majeur : les effets de la pollution des océans sur la santé humaine. Patrick Fenichel, endocrinologue-gynécologue au CHU de Nice y a tenu une conférence sur les effets des polluants chimiques sur la santé. Il nous explique le lien entre la pollution des océans et les maladies chroniques auxquelles nous sommes exposés au cours de notre vie.

Un état des lieux a ainsi pu être fait à travers 24 présentations consacrées à des champs de recherche variés allant des effets positifs du milieu marin sur la santé humaine aux effets négatifs pour l’homme. La pollution des océans a été pointée du doigt et le rapport est sans appel : « Les activités humaines ont entraîné la pénétration d’un mélange complexe de substances dans le milieu aquatique. Ce mélange atteint les océans par les rivières, le ruissellement, les dépôts atmosphériques et les rejets directs. La pollution des océans a de multiples impacts négatifs sur les écosystèmes et la santé humaine, en particulier pour les populations vulnérables. »

Portées par la Déclaration de Monaco, des recommandations ont ainsi été adressées aux « dirigeants de tous les pays et les citoyens de la terre avec comme objectif de « faire progresser la santé et le bien-être Humains en empêchant la pollution des Océans ».